Аршавин: ходил обедать в ресторан, а там в 90-е годы убивали людей

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, как он проводил время в Санкт-Петербурге в детстве и какие места с друзьями посещал.



«Это зона между девятой и десятой линиями. Это гаражи, какой-то заброшенный завод. Там ещё был небольшой пустырь, на котором мы играли в футбол. Ездили на велосипедах на набережную, смотрели на лайнеры. Это ресторан „Ориент“, куда я ходил кушать, пока моя мама была в больнице. Оказалось в сводках, что в 90-е годы в этом месте убивали людей. А я туда приходил днём, обедал после школы и даже не знал об этом. Оказывается, это было одно из самых бандитских мест, на проспекте Кима в 90-е годы», — сказал Аршавин в интервью клубному телевидению «Зенита».

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