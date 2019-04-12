Аршавин назвал три самых эмоциональных момента в карьере

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, какие моменты в своей карьере может назвать самыми эмоциональными.

«Я бы выделил три момента — это победа в „Лужниках“ над сборной Англии со счётом 2:1, победа в Кубке УЕФА и первое чемпионство „Зенита“ в 2007 году в Раменском.

Помню ли я свои первые бутсы? Как мне кажется, хотя я не уверен, это были бутсы, которые мне подарили в Италии. И назывались они то ли «Роберто», то ли «Робредо», но они были полностью чёрные и очень мягкие. Мы приехали на турнир в Италию, жили в семьях, и нужно было в чём-то играть. И вот эта семья подарила мне первые бутсы. По-моему было так», — сказал Аршавин в интервью клубному телевидению «Зенита».