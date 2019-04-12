«Дижон» и «Амьен» поделили очки в рамках 32-го тура Лиги 1

Завершился стартовый матч 32-го тура Лиги 1 между «Дижоном» и «Амьеном». За 90 минут игры, которая проходила на стадионе «Гастон Жерар», зрители голов так и не увидели.

Хозяева владели мячом 56% игрового времени. По воротам соперника они нанесли 11 ударов, 5 из которых пришлись в створ. Гости отметились только 4 ударами. Из них только 1 пришёлся в рамку ворот хозяев.

После отчётного тура «Дижон» набрал 25 очков. Команда Антуна Комбуаре идёт на 18-месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Её отставание от спасательной 17-й позиции составляет 6 баллов. «Амьен» расположился на 16-м месте. Подопечные Кристофа Пелиссье имеют в активе 32 очка. В следующем туре «Дижон» дома сыграет с «Ренном», а «Амьен» отправится в гости к «Нанту».