«ПСЖ» близок к продлению контракта с Nike

«ПСЖ» и Nike могут подписать новое соглашение о сотрудничестве, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, стороны начали переговоры о пролонгации действующего контракта несколько недель назад. Сейчас они находятся в завершающей стадии. До конца текущего сезона парижский клуб и производитель спортивной экипировки должны согласовать все условия предстоящей сделки. Ожидается, что по новому контракту чемпион Франции будет получать от американской компании порядка € 75 млн в год, что на € 50 млн больше действующего договора, срок действия которого рассчитан до 2022 года.

Сотрудничество «ПСЖ» и Nike длится с 1989 года. Американская компания является ведущим производителем спортивной экипировки в мире.