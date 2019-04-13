Ван Гал: на месте де Лигта перешёл бы в «Барселону» или «Манчестер Сити»

Бывший главный тренер «Аякса» и «Барселоны» Луи ван Гал посоветовал защитнику амстердамцев Матейсу де Лигту в предстоящее летнее трансферное окно перейти в каталонский клуб.
«Думаю, де Лигт способен заиграть в любой лиге. Италия известна мастерами обороны, там он сможет учиться и расти. Но если бы я был на его месте, то перешёл бы в «Барселону». У них не очень сильные защитники, поэтому он сможет там заиграть. Альтернативный вариант? Мне нравится «Манчестер Сити», — приводит слова ван Гала Marca.
Матейс является воспитанником «Аякса». В нынешнем сезоне нидерландской Эредивизии 19-летний защитник забил 2 мяча в 28 матчах.
«Аякс» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Нидерландов. В активе амстердамской команды 71 очко.
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