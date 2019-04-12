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Тренер «Аякса»: де Лигт точно уйдёт летом, но не знаю — в «Барсу» или «Баварию»

Тренер «Аякса»: де Лигт точно уйдёт летом, но не знаю — в «Барсу» или «Баварию»
Футбол / Испания

Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг сказал, что защитник Матейс де Лигт точно покинет клуб в предстоящее летнее трансферное окно.

«Нет шансов, что де Лигт останется в «Аяксе». Им интересуются многие клубы. Матейс покинет нашу команду летом, но не знаю, перейдёт он в «Барселону» или в «Баварию», — приводит слова тен Хага Süddeutsche Zeitung.

Де Лигт является воспитанником «Аякса». В нынешнем сезоне нидерландской Эредивизии 19-летний защитник забил 2 мяча в 28 матчах.

«Аякс» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Нидерландов. В активе амстердамской команды 71 очко. Завтра, 13 апреля, подопечные тен Хага проведут игру 30-го тура с «Эксельсиором» из Роттердама. Встреча состоится на стадионе «Йохан Круифф Арена», начало — в 19:30 мск.

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