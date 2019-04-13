М. Фернандес: я в России не шутки шучу, моё удаление — это безобразие!

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал удаление в матче 23-го тура РПЛ.

«Никогда не говорю, но сегодня скажу. То, что случилось, стыдно. Первый эпизод: все прекрасно знают, что я прыгаю и борюсь за верховой мяч. Российский чемпионат очень сложный, здесь много борьбы. Если за такое удалять, то в каждой игре мне нужно давать красную карточку, потому что в каждом матче я выпрыгиваю и борюсь головой. Второй эпизод — самый отвратительный. Мы с соперником оба боролись за мяч, и оба одновременно коснулись мяча. И я касаюсь мяча, и соперник. Арбитр даёт мне жёлтую, а ему — нет? Это безобразие!

Я играю в России уже семь лет, серьёзно работаю, а не шутки шучу. У нас молодая команда, она тренируется и в поте лица трудится, чтобы мы побеждали, чтобы такого не случалось. Я всегда принимаю свои ошибки и первый говорю, что виноват, если ошибаюсь. Играю в футбол уже очень давно, и ни разу в жизни не видел того, что произошло сегодня. Я не получил за весь чемпионат ни одной жёлтой карточки, а он мне сегодня даёт две, за 20 минут удаляя меня с поля. Футбол — контактная игра, особенно в России. Здесь все играют в стык. Нам всем очень грустно, мы переживаем. При всём уважении, произошедшее сегодня – просто безобразие", — передаёт слова Фернандеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.