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«Барселона» без Месси и Суареса не сумела победить аутсайдера Примеры

«Барселона» без Месси и Суареса не сумела победить аутсайдера Примеры
Футбол / Испания

Прозвучал финальный свисток в матче 32-го тура испанской Примеры «Уэска» – «Барселона». Встреча прошла на стадионе «Эль-Алькорас» в Уэске и завершилась со счётом 0:0.

В составе «сине-гранатовых» в этом матче не сыграли лидеры атаки – нападающие Лионель Месси и Луис Суарес. Ни один из форвардов, на неделе принимавший участие в выездной игре 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:0), не попал даже в заявку команды.

«Барселона» набрала 74 очка и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании. Отрыв каталонцев от ближайшего преследователя в лице мадридского «Атлетико» увеличился до 12 очков, однако «матрасники» имеют игру в запасе. «Уэска» (24) замыкает таблицу первенства.

Испания - Примера. 32-й тур
13 апреля 2019, суббота. 17:15 МСК
Уэска
Уэска
0 : 0
Барселона
Барселона
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