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Дубль Погба с пенальти принёс «Манчестер Юнайтед» победу в матче с «Вест Хэмом»

Дубль Погба с пенальти принёс «Манчестер Юнайтед» победу в матче с «Вест Хэмом»
Футбол / Англия

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал лондонский «Вест Хэм Юнайтед». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хоязев.

Автором первого мяча стал полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба, реализовавший пенальти на 19-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял хавбек «молотобойцев» Фелипе Андерсон, голевой пас отдал полузащитник Мануэль Лансини. На 80-й минуте Погба снова вывел манкунианцев вперёд, реализовав второй 11-метровый удар.

«Манчестер Юнайтед», набрав 64 очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Вест Хэм» (42) — 11-е.

В 35-м туре Премьер-лиги лондонская команда 20 апреля на своём поле сыграет с «Лестер Сити», а клуб из Манчестера на следующий день в гостях встретится с ливерпульским «Эвертоном».

Англия - Премьер-лига. 34-й тур
13 апреля 2019, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
2 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 – Погба – 19 (пен), 1:1 – Андерсон – 49, 2:1 – Погба – 80 (пен)
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