Дубль Погба с пенальти принёс «Манчестер Юнайтед» победу в матче с «Вест Хэмом»

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал лондонский «Вест Хэм Юнайтед». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хоязев.

Автором первого мяча стал полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба, реализовавший пенальти на 19-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял хавбек «молотобойцев» Фелипе Андерсон, голевой пас отдал полузащитник Мануэль Лансини. На 80-й минуте Погба снова вывел манкунианцев вперёд, реализовав второй 11-метровый удар.

«Манчестер Юнайтед», набрав 64 очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Вест Хэм» (42) — 11-е.

В 35-м туре Премьер-лиги лондонская команда 20 апреля на своём поле сыграет с «Лестер Сити», а клуб из Манчестера на следующий день в гостях встретится с ливерпульским «Эвертоном».