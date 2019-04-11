«МЮ» был не сильно хуже «Барселоны». Против команды Вальверде есть хороший план

Не в первый раз угадать план «Юнайтед» и его соперника на матч в Лиге чемпионов не составляет труда. Сульшер выкатил очевидные 5-3-2, которыми проще обороняться против «Барселоны» и Месси с Альбой, а Вальверде предпочёл старый-добрый конструктор с 4-3-3 с мячом и 4-4-2 без него.

Кажется, что «Барселона» доминировала и уничтожала «Манчестер» всю игру. Это не совсем так: вас наверняка смутил показатель «0 ударов в створ» от «дьяволов», но, во-первых, всего ударов у них больше, ударов из штрафной меньше на два, несколько хороших моментов манкунианцы тоже имели. «Барселона», в свою очередь, хоть и смотрелась сильнее, но всё равно испытывала проблемы и под высоким прессингом соперников, и против глубокого блока Сульшера в финальной трети: если бы не эксперимент с Шоу на позиции крайнего центрального защитника, «Манчестер Юнайтед» мог бы зацепить ничью.

У Месси — рассечение и голевой пас. У «МЮ» — позорный ноль в статистике У скучнейшего «МЮ» Сульшера нет шансов в этой паре. Не спасёт даже волшебство.

Средний прессинг «Юнайтед» провалился. Высокий был хорош

Судя по первым минутам, прессинг «Юнайтед» в 3-5-2 должен был организовываться следующим образом: один из пары нападающих Лукаку — Рашфорд прессингует центрального защитника «Барселоны», второй контролирует Бускетса; центральные полузащитники – Погба и Мактоминай – поджимают Артура и Ракитича, когда мяч находится в центре; когда мяч уходит во фланг – один из этой пары уходит шире, а Фред поднимается выше и контролирует оставленного полузащитника гостей.

«Барселона» быстро разгадала план Сульшера: Бускетс уже на 30-й секунде опустился между центральными защитниками «Барселоны» и создал «3 в 2» в первой линии. Преимущество в первой стадии билд-апа не означает автоматический гол после каждой атаки, но позволяет быстро дойти до чужой трети поля и контролировать соперника уже на чужой половине поля. При необходимости Месси мог опускаться в линию полузащиты, чтобы восстановить нехватку одного хавбека. На примере ниже «Барселона» прошла первую линию прессинга «Манчестер Юнайтед», потому что Лукаку не знал, располагаться ли ему шире, чтобы сократить расстояние между ним и Лангле, или уже, чтобы перекрыть линию передачи на Артура. Дополнительно помогла и умная игра Бускетса: будучи правшой, он отдал неожиданный пас левой ногой в центр – Мактоминай же повелся на ложное движение Серхио, пытался прочитать пас во фланг и сделал пару шагов правее.

В следующем эпизоде средний блок «Юнайтед» разбило исключительно смещение Месси в правый полуфланг. Лео восстановил 3vs3 в центре, а не создал преимущество, но он, во-первых, открылся в полуфланге, который оставил Погба в попытке дать нападающим возможность играть шире (и, возможно, пытался подготовить высокий прессинг), а во-вторых его смещение было неожиданным для Фреда. По идее, в этом эпизоде за Месси должен был вылетать Шоу, но «Юнайтед» логично двигал всю оборонительную линию глубже из-за открытого мяча. Ну и, само собой, Люк не профильный центральный защитник в тройке, ему сложно быстро считывать подобные эпизоды.

У «Юнайтед» был вариант действий в среднем блоке против тройки «Барселоны» в первой линии: один из центральных полузащитников иногда мог попытаться встретить центрального защитника «Барселоны» в полуфланге, как в эпизоде ниже. Но тогда Фред должен был переключаться на центрального полузащитника «Барселоны», что открывало пространство в опорной, куда могли смещаться Коутиньо и Месси. Да, на них в свою очередь могли вылетать Линделеф и Шоу, но делать это на постоянной основе – очень тяжёлая задача, особенно против игроков такого уровня.

А вот высокий прессинг «Юнайтед» работал отлично. «Дьяволы» плотно разбирали игроков гостей 1 в 1, плюс дополнительно сужали пространство, сближаясь с владеющим мячом игроком и перекрывая при этом линию передач на непосредственного оппонента. Это происходило в основном при розыгрышах гостей от ворот, и тогда «Барселона» чувствовала себя максимально некомфортно– как и год назад, в Риме: тогда «Рома» отыграла отрыв в три мяча во многом благодаря прессинг-системе. «Манчестер» заставил игроков гостей нервничать и ошибаться, играть длинными передачами в центр – после одной из таких судья мог назначать пенальти в ворота «Барселоны» (правда, Смоллинг тоже скорее фолил на Месси в начале этого эпизода).

В матче было несколько отрезков, в которых «Манчестер Юнайтед» запирал «Барселону» у её ворот на несколько минут благодаря высокому прессингу. Много опасных эпизодов выжать не удалось, но несколько все-таки было, плюс постоянные потери гостей под давлением или после длинных передач тоже показательны.

Интересно, что при переходе «Барселоны» на 4-2-2-2 с выходом Видаля и Роберто вместо Коутинью и Артура «Юнайтед» всё равно доставлял гостям больше проблем, когда прессинговал 1 в 1, пусть и неподготовленно (потому что не до конца понимал как).

Сульшер всё равно ответил на смену схемы «Барселоны» максимально логичным образом – отзеркалив её, перейдя на 4-4-2.

У Месси — рассечение и голевой пас. У «МЮ» — позорный ноль в статистике У скучнейшего «МЮ» Сульшера нет шансов в этой паре. Не спасёт даже волшебство.

Атака «Барселоны» в финальной трети. «Юнайтед» допустил минимум

«Барселона» нанесла всего шесть ударов по воротам с владением около 66% – действительно хороший показатель. Да, пять из шести наносились из штрафной, один из них был явным моментом, ещё два можно назвать опасными, но это всё равно не так много.

Основное решение Сульшера – схема с пятью защитниками. Это позволяло контролировать всю ширину и почти всегда иметь преимущество против линии нападения «Барселоны». Пятёрка защитников выключила важнейший алгоритм гостей – забросы от Месси на Альбу: Жорди получил всего один такой заброс и всего одну разрезающую передачу в штрафную за игру.

Комбинировать через фланги «Барселоне» было тяжело в прицнипе: «Манчестер» спокойно контролировал фланги. Против игроков гостей на флангах играли вингбек и центральный полузащитник, плюс им всегда были готовы помочь опорник (Фред) и крайний центральный защитник, которых, в свою очередь, страховали нападающий и центральный защитник соответственно.

Тем не менее «Барселона» всё равно предпочитала использовать фланги и полуфланги в атаках: по данным Whoscored, через центр гости атаковали лишь в 23% случаев. Это логично против 5-3-2: добиться преимущества в центре поля против глубокого блока «Барселона» всё равно не могла, зато полуфланги у 5-3-2 могут трещать при быстрых переводах.

Атакующие 4-3-3 Вальверде были слегка ассиметричными. Слева Артур играл глубже, чем Ракитич справа; в левом полуфланге находился Коутиньо, который смещался из линии обороны «Юнайтед» для розыгрыша мяча в полуфлангах или центре. Справа же в полуфланге на уровне обороны «Юнайтед» играл Ракитич, чьи смещения шире, по идее, должны были разбивать центр поля хозяев (тем более в той зоне играет Погба).

Ракитич действительно стал вторым по количеству передач после Альбы (через Жорди пытались вскрывать левый фланг), часто принимал мяч в правом полуфланге, но «Манчестер Юнайтед» часто успевал перестроиться так же, как на примере выше. Более того, игроки «Барселоны» зачастую сами съедали друг у друга пространство и облегчали жизнь соперникам – так, в эпизоде выше Месси, Семеду и Ракитич расположились довольно близко друг к другу и уменьшили пространство, которое хозяева должны были оборонять.

В итоге «Барселона» могла рассчитывать только на гениальные забросы или передачи вразрез либо на грубые ошибки защитников «Юнайтед» (в эпизоде с голом было и то, и другое), потому что в остальное время Суарес оказывался один против двух-трех защитников «Манчестера», пока остальные атакующие игроки – может быть, кроме Коутиньо на дальнем фланге – находились перед линией полузащиты «дьяволов».

Слабое место «Юнайтед» в этом матче – Люк Шоу и его левый полуфланг. Два самых опасных момента из трёх, включая гол, связаны с ошибками англичанина. Шоу очень плохо выбирал моменты, чтобы выброситься из линии в отбор: то он выбрасывался слишком поздно, то не выбрасывался вообще, то выбрасывался зря.

Также Люк плохо реагировал на рывки себе за спину, запуская в штрафную игроков соперника – в эпизоде с голом он сначала упустил Месси, который принял заброс в штрафной, а затем почему-то остановился и упустил Суареса в зоне своей ответственности.

Вальверде попытался равномерно распределить нагрузку на оба фланга за 20 минут до конца, выпустив Видаля с Роберто, но, по факту, атаки «Барселоны» в финальной трети никак не видоизменились: Серхи Роберто открывался чуть выше, чем Ракитич, зато Видаль открывался ниже и вообще был скорее вреден в атаке, чем полезен.

«Барселона» хорошо оборонялась, но «Манчестер» нашёл одно слабое место

Без мяча гости располагались в компактных 4-4-2 с перекосом первой линии налево, практически не прессинговали, быстро откатывались в глубокий блок после потери. Расположение Месси в правом полуфланге и ограничение зоны деятельности Суареса (он редко убегал левее центрального круга) связано с желанием Вальверде перекрыть левый фланг «Манчестер Юнайтед» – похожую задумку использовал Тухель на «Олд Траффорд».

В принципе, задумка удалась: «Юнайтед» атаковал левым флангом всего 25% времени, а Поль Погба большую часть своих передач сделал из центральных зон.

Но «Барселона» до сих пор испытывает проблемы с разрывами между линий, которые возникают, когда Бускетс выбрасывается вперед одновременно с партнером по полузащите. На примере ниже Мактоминай получил передачу между линий от Фреда; из-за выдвинувшихся Бускетса и Ракитича шотландец сделал три касания мяча перед передачей вразрез на Марсьяля. Связанная с этим проблема – на Мактоминая пришлось выходить Семеду, и Лингард с Рашфордом остались на дальнем фланге вдвоём.

От выхода один на один спасли неудачное касание Марсьяля, из-за которого француз далеко отпустил мяч, и Пике, который в подкате выбил мяч.

Ещё «Юнайтед» мог эксплуатировать компактность «Барселоны», делая переводы с одного фланга/полуфланга на другой. Сами переводы получались, а вот подачи после них – нет: помимо того что Янг в принципе кроссил очень посредственно, так ещё и «Барселона» была готова и к насыщению штрафной одновременно от Мактоминая и Погба, и к включениям Далота на дальнюю (за ним, как правило, спускался крайний полузащитник, но подстраховать мог любой).

«Юнайтед» удалось создать лишь один опасный момент после кросса – тогда Далот неудачно пробил головой, хотя находился на дальней штанге в полном одиночестве.

Контратаки «Юнайтед» не работали

Причин три. Первая – в 5-3-2 сложнее контратаковать, чем в 4-3-1-2, потому что недостает дополнительного разгоняющего игрока в центре. Вторая – осторожная игра от Вальверде: «Барселона» при атаках почти всегда оставляла глубоко либо Бускетса между двумя центральными защитниками, либо одного из крайних защитников (чаще – Альбу). Третья – сумасшедшая игра Жерара Пике.

В этом эпизоде Пике сместился направо и ограничил варианты для Рашфорда; Маркус пробросил мяч вперёд, но Жерар развернулся, добежал до мяча первым и спас ситуацию. Обратите внимание и на позицию Альбы: при потере он оказался примерно на одной линии с Лангле.