Голы Гризманна и Мораты принесли «Атлетико» победу в матче с «Сельтой»

Прозвучал финальный свисток в матче 32-го тура испанской Примеры «Атлетико» — «Сельта». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



«Матрасники» вышли вперёд под занавес первого тайма — на 42-й минуте голом со штрафного удара отметился нападающий Антуан Гризманн. На 74-й минуте «Атлетико» удвоил преимущество усилиями форварда Альваро Мораты, установившего окончательный счёт в матче.



«Атлетико», набрав 65 очков, занимает второе место в турнирной таблице Примеры, уступая лишь «Барселоне» (74). Главный конкурент «матрасников» в борьбе за вторую строчку — «Реал» — отстаёт на пять очков, но имеет игру в запасе. «Сельта» (32) располагается на 16-м месте, но рискует оказаться в зоне вылета по итогам тура.