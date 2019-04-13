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Голы Гризманна и Мораты принесли «Атлетико» победу в матче с «Сельтой»

Голы Гризманна и Мораты принесли «Атлетико» победу в матче с «Сельтой»
Футбол / Испания

Прозвучал финальный свисток в матче 32-го тура испанской Примеры «Атлетико» — «Сельта». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Матрасники» вышли вперёд под занавес первого тайма — на 42-й минуте голом со штрафного удара отметился нападающий Антуан Гризманн. На 74-й минуте «Атлетико» удвоил преимущество усилиями форварда Альваро Мораты, установившего окончательный счёт в матче.

«Атлетико», набрав 65 очков, занимает второе место в турнирной таблице Примеры, уступая лишь «Барселоне» (74). Главный конкурент «матрасников» в борьбе за вторую строчку — «Реал» — отстаёт на пять очков, но имеет игру в запасе. «Сельта» (32) располагается на 16-м месте, но рискует оказаться в зоне вылета по итогам тура.

Испания - Примера. 32-й тур
13 апреля 2019, суббота. 19:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
2 : 0
Сельта
Виго
1:0 – Гризманн – 42, 2:0 – Мората – 74
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