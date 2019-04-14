Зидан: игроки, которые придут в «Реал», не смогут заменить Роналду

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает, что потенциальные новички «Королевского клуба» не смогут заменить португальского форварда Криштиану Роналду, который минувшим летом ушёл в «Ювентус».

«Проблема в том, что Криштиану нельзя заменить. Он ушёл, мы можем купить других игроков. Но пришедшие футболисты не будут делать того, что делал Криштиану, я в этом убежден. Такова жизнь, с этой командой он добился больших успехов, мы были в восторге от него. Я устал говорить одно и то же», — цитирует Зидана AS.

Трансфер Роналду обошёлся «Ювентусу» в € 117 млн. За «Реал» он выступал в период с 2009 по 2018 год. В составе «сливочных» Роналду сыграл 438 матчей и забил 450 мячей. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба.