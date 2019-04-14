Еремёнко, Попов и Глушаков в составах на матч «Ростов» — «Спартак»

«Ростов» и «Спартак» объявили стартовые составы на очный матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Логашов, Чернов, Глебов, Норманн, Гацкан, Ерёменко, Попов, Ионов.

"Спартак": Максименко, Жиго, Айртон, Боккетти, Рассказов, Глушаков, Мельгарехо, Зобнин, Зе Луиш, Адриано, Мелкадзе.

Матч будет проходить на «Ростов Арене». Игра начнётся в 19:00 мск. Обслуживать её будет бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогать ему будут Алексей Лунёв и Алексей Стипиди. Резервный судья — Сергей Иванов.

«Чемпионат» проведёт видеотрансляцию этого матча.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает 5-е месте с 36 очками в активе. «Ростов» расположился на 7-й позиции. Команда Валерия Карпина набрала 32 балла.