«Ростов» — «Спартак»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 14 апреля, на стадионе «Ростов Арена» состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Ростов» — «Спартак» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербургом. Ассистентами главного судьи станут Алексей Лунёв и Алексей Стипиди. В роли резервного рефери выступит Сергей Иванов.



«Ростов» набрал 32 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (36) — на 5-м месте в таблице Российской Премьер-Лиги.