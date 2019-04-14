Столкновение Сафонова и споры Мурадова и Хохлова. Лучшие фото из Химок

14 апреля в Химках на стадионе «Арена Химки» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» принимало «Краснодар». Встреча завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал нападающий «Динамо» Евгений Марков на 77-й минуте после передачи полузащитника Жоаозиньо. Спустя 10 минут счёт сравнял форвард «Краснодара» Вандерсон.



Серия «Динамо» без побед в чемпионате России достигла пяти матчей (три поражения, две ничьи). «Краснодар» не проигрывает уже в течение трёх встреч подряд (две победы, одна ничья).



«Краснодар», набрав 42 очка, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Динамо» (25) — 13-е.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Краснодар» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Дмитрия Голубовича и Александра Сафонова.