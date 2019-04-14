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«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Эйбаром»

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Эйбаром»
Футбол / Испания

Завершился матч 32-го тура чемпионата Испании между «Реалом Сосьедад» и «Эйбаром». По итогам 90 минут игры была зафиксирована ничья — 1:1.

Хозяевам удалось открыть счёт уже на первой минуте встречи. Результативным ударом с передачи Луки Фуэнтеса отметился форвард команды из Сан-Себастьяна Хуанми. Гости смогли отыграться лишь на 85-й минуте. Свою команду от поражения спас хавбек Жоан Жордан.

«Реал Сосьедад», набрав 41 очко, поднялся на 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Эйбар», имея в активе на балл меньше, расположился на 12-й позиции. В следующем туре «Реал Сосьедад» сыграет на выезде с «Барселоной». «Эйбар» на своём поле будет принимать другого лидера — «Атлетико». Обе игры состоятся 20 апреля.

Испания - Примера. 32-й тур
14 апреля 2019, воскресенье. 17:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1 : 1
Эйбар
Эйбар
1:0 – Хуанми – 1, 1:1 – Жордан – 85
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