«Ростов»: красно-белые ходоки повержены

«Ростов» в «Твиттере» отреагировал на победу над «Спартаком» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

В аккаунте клуба в социальной сети появилось фото главного тренера команды Валерия Карпина с результатом встречи и авторами забитых мячей. Сделано оно было в стиле известного сериала «Игры престолов». В комментарии к нему было сказано: «Дааа! Красно-белые ходоки повержены!».

Фото доступно в "твиттере" «Ростова».

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает 5-е место, имея в активе 36 очков. Победа позволила «Ростову» вплотную приблизиться к красно-белым — расстояние между командами сократилось до одного балла. В следующем туре «Спартак» будет принимать «Енисей», а «Ростов» отправится в гости к «Оренбургу».