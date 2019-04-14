Черчесов: это поведение Гулиеву вистов не добавило

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий ситуации, в которой оказался полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев, избивший в дорожном конфликте гражданина США.

«Возможно, сегодня Гулиева „Спартаку“ как раз и не хватило. Я с ним не знаком, ни разу не разговаривали. После чемпионата мира мы говорим только про такие вещи, которые футбола не касаются. Это напрягает и раздражает. Естественно, плюсов это ему не добавило — что в клубе, что в сборной.

Я не знаю, что происходит с нашими футболистами. Что на поле, что за полем футболист должен соответствовать сборной. Мы представляем страну. Это поведение Гулиеву вистов не добавило. Не реагировать клуб тоже не имеет права, и поэтому «Спартак» сегодня недосчитался одной боевой единицы", — сказал Черчесов в эфире программы «После футбола».