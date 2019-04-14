Сарри: уровень судей в АПЛ не соответствует силе турнира

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал поражение своей команды в матче 34-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (0:2).

«Думаю, в первом тайме мы играли хорошо. Мы здорово оборонялись и ни в чём не уступали сопернику. Я считаю, что мы находимся на правильном пути и прогрессируем. Всего три месяца назад мы бы не смогли вернуться в игру в таком матче.



Нам не повезло после второго гола, но мы отреагировали очень хорошо, создав три момента за три минуты.

Что касается первого гола, то я считаю, что на Эмерсоне был фол. Премьер-лига является сильнейшим турниром в мире, но это не касается судей. Я считаю, что уровень судей не соответствует силе чемпионата. Возможно, судья был прав, но со скамейки мне показалось, что фол был. Впрочем, «Ливерпуль», безусловно, заслужил победу", — приводит слова Сарри ВВС.