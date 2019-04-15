Гилерме: Сёмин — мой футбольный отец

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал, как относится к главному тренеру московской команды Юрию Сёмину.

«Палыч для нас — особенный человек. Для нас очень важно, чтобы Палыч остался. Он мой футбольный отец. Когда я переходил в «Локомотив», Сёмин был президентом клуба.

Кричит ли Сёмин на игроков? Постоянно (смеётся). Не устаём от этого. Это его стиль. Мы всё понимаем. Он ругает нас, но не обижает", — приводит слова Гилерме «Российская газета».



В нынешнем сезоне Премьер-Лиги Гилерме сыграл 23 матча, в которых пропустил 21 мяч. После 23 туров чемпионата России «Локомотив» занимает 2-е место в таблице, набрав 42 очка.

Турнирную таблицу Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».