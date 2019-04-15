Гол Обамеянга принёс «Арсеналу» победу в матче с «Уотфордом»

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» принимал лондонский «Арсенал». Встреча состоялась на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



На 10-й минуте единственный гол в матче забил форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг. Через минуту главный арбитр встречи Крейг Поусон показал прямую красную карточку нападающему «Уотфорда» Трою Дини, после чего хозяева остались в меньшинстве.



«Арсенал» набрал 66 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Уотфорд» (46) располагается на 10-м месте в таблице чемпионата Англии. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 85 очков в 34 матчах английской Премьер-лиги.