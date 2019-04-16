54 вооруженных фаната «Аякса» будут выдворены из Италии

Итальянская полиция задержала 54 фаната «Аякса», которые прибыли в Турин на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Ювентусом». Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, у болельщиков были обнаружены оружие, петарды и дымовые шашки. В связи с этим фанаты будут выдворены из Италии.

«Благодаря полиции. Никто не может позволить себе приехать в Италию, чтобы чинить беспорядки. Наши стадионы и города закрыты для жестокости», — написал в фэйсбуке министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

Матч «Ювентус» — «Аякс» состоится сегодня, 16 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц», и начнётся в 22:00 мск. В первом матче, который прошёл в Амстердаме, команды сыграли вничью со счётом 1:1.