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Эмери — об удалении Дини: думаю, арбитр успешно выполнил свою работу

Эмери — об удалении Дини: думаю, арбитр успешно выполнил свою работу
Футбол / Англия

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери подвёл итоги матча 34-го тура АПЛ с «Уотфордом» (1:0).

«Мы были конкурентоспособными, но в сложившейся ситуации мы могли контролировать игру лучше. Нам было нелегко забить второй гол. Мы теряли контроль над мячом в некоторых моментах.

При счёте 1:0 у соперника всегда есть шанс сравнять. Эти три очка очень важны для „Арсенала“. Также важно то, что мы смогли не пропустить. Проанализировав эту встречу, мы вынесем немало уроков.

За 90 минут игры много всего произошло. Я не видел эпизода с красной карточкой. „Уотфорд“ играет очень агрессивно. Соперник много толкался, создавал опасные ситуации. Думаю, арбитр успешно выполнил свою работу», — приводит слова Эмери BBC.

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