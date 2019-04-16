В «Монако» и «ПСЖ» потрясены пожаром в Соборе Парижской Богоматери

Футбольный клуб «Монако» отреагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери.
«Наши мысли связаны только с собором Парижской Богоматери, который является священным и историческим памятником и пожарными, мобилизованными в этот печальный момент», – говорится в сообщении «Монако» в официальном «твиттере».
В «ПСЖ» также прокомментировали трагедию.
«Страшные изображения собора Нотр-Дам де Пари, одного из самых красивых памятников нашего города. Мужества всем, кто мобилизован для тушения этого пожара», — отмечено в официальном «твиттере» клуба.
У собора Парижской Богоматери обрушились крыша и шпиль. Огонь не успел повредить структуру здания. Реликвии также удалось сохранить. Предполагаемой причиной пожара могли стать работы по реставрации, в рамках которых вокруг собора были возведены леса высотой 100 метров.