В «Монако» и «ПСЖ» потрясены пожаром в Соборе Парижской Богоматери

Футбольный клуб «Монако» отреагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери.

«Наши мысли связаны только с собором Парижской Богоматери, который является священным и историческим памятником и пожарными, мобилизованными в этот печальный момент», – говорится в сообщении «Монако» в официальном «твиттере».

В «ПСЖ» также прокомментировали трагедию.

«Страшные изображения собора Нотр-Дам де Пари, одного из самых красивых памятников нашего города. Мужества всем, кто мобилизован для тушения этого пожара», — отмечено в официальном «твиттере» клуба.

У собора Парижской Богоматери обрушились крыша и шпиль. Огонь не успел повредить структуру здания. Реликвии также удалось сохранить. Предполагаемой причиной пожара могли стать работы по реставрации, в рамках которых вокруг собора были возведены леса высотой 100 метров.