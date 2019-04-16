«Кардифф» сообщил ФИФА, что не будет платить «Нанту» за Салу

«Кардифф Сити» сообщил ФИФА, что не собирается ничего платить «Нанту» за аргентинского нападающего Эмилиано Салу. Форвард перешёл в «Кардифф» из «Нанта» в минувшее зимнее трансферное окно. Форвард погиб в авиакатастрофе, когда летел в Уэльс из Франции, где прощался с бывшими партнёрами по команде.

Как сообщает The Sun, юристы валлийского клуба продолжают настаивать на том, что сделка с Салой не была официально зарегистрирована. Кроме того, «Кардифф» напоминает ФИФА, что «Нант» постоянно отказывается от личных встреч по этому вопросу, и поэтому они должны считать трансфер недействительным.

28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.