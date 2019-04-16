Главный тренер «Герты» Дардаи покинет свой пост по окончании сезона

Главный тренер «Герты» Паль Дардаи покинет свой пост после окончания нынешнего сезона, сообщается на официальном сайте берлинского клуба.



Решение об отставке было принято по итогам совещания специалиста с руководством, в ходе которого стороны пришли к выводу, что смена тренера пойдёт команде на пользу. При этом контракт Дардаи с «Гертой» продолжит действовать, а после его окончания в 2020 году Паль вновь возглавит юношескую команду берлинцев.



«Это были очень насыщенные несколько лет. Я благодарен за предоставленную возможность и горд нашими достижениями. Иногда наступает время для перемен. Я переживаю за «Герту», потому что этот клуб – мой дом и всегда им будет», — заявил Дардаи.



Дардаи в качестве футболиста выступал за «Герту» с 1997 по 2011 год. С 2012 по 2015 год он возглавлял юношескую команду берлинцев, после чего занял пост наставника основы. После 29 туров «Герта» занимает 11-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.