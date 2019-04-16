УЕФА назвал судей, которые будут работать на четвертьфиналах Лиги Европы

Стали известны судьи, которые буду работать на ответных четвертьфиналах Лиги Европы. Встречи состоятся 18 апреля, начало игр — в 22:00 по московскому времени.



Матч «Наполи» – «Арсенал» обслужит румынская бригада судей во главе с Овидиу Хацеган. Ему будут будут помогать Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Резервный судья – Раду Гингуляк. Дополнительные рефери – Раду Петреску и Себастьян Колцеску.



Встречу «Валенсия» ​– «Вильярреал» обслужит работать бригада судей из Шотландии во главе с Уильямом Колламом. Ему будут будут помогать Дэвид Макгичи и Фрэнсис Коннор. Резервный судья – Грэм Стюарт. Дополнительные рефери – Бобби Мэдден и Николас Уолш.



Игру «Челси» ​– «Славия» обслужит словенская бригада судей во главе с Дамиром Скоминой. Ему будут будут помогать Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный судья – Томаж Кланчник. Дополнительные рефери – Славко Винчич и Матей Юг.



Поединок «Айнтрахт» ​– «Бенфика» обслужит работать бригада судей из Италии во главе с Даниэле Орсато. Ему будут будут помогать Лоренцо Манганелли и Алессандро Костанцо. Резервный судья – Фабьяно Прети. Дополнительные рефери – Марко Ди Белло и Даниэле Довери.

