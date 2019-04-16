Певица Дана Соколова посвятила песню «Спартаку»

Певица Дана Соколова посвятила песню грядущему 97-летию московского «Спартака». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Композиция называется «Верность и сила» и опубликована в официальном YouTube-канале «Спартака». В клипе на песню можно посмотреть захватывающие кадры из истории красно-белого клуба.

Напомним, что «Спартак» был основан 18 апреля 1922 года. За свою историю красно-белые становились 12-кратным чемпионом СССР, 10-кратным чемпионом России, 10-кратным обладателем Кубка СССР, трёхкратным обладателем Кубка России, обладателем Суперкубка России, шестикратным обладателем Кубка Содружества, полуфиналистом трёх главных клубных европейских турниров (Кубка европейских чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА).