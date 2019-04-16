Розыгрыш двух билетов на матч «Спартак» — «Енисей»

«Чемпионат» в своём «инстаграме» запускает конкурс, в ходе которого будут разыграны два билета на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Енисей».



Для участия в конкурсе необходимо:

— быть подписчиком «Инстаграм»-аккаунтов «Чемпионата» (@championat_com) и «Спартака» (@fcsm_official);

— отметить двух своих друзей в комментариях к посту с розыгрышем в «Инстаграме» через «@».

Количество комментариев не ограничено только в том случае, если отмечаете новых друзей.



Итоги розыгрыша будут подведены 20 апреля с помощью генератора случайных чисел.

Матч «Спартак» – «Енисей» состоится 21 апреля на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Красно-белые после 23 туров занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги с 36 очками в активе, красноярцы (13) – 16-е.