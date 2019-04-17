Фердинанд: Смоллинг врезал в первом матче Месси, и в Лионеле проснулся зверь

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказал мнение, что защитник «красных дьяволов» Крис Смоллинг отчасти повлиял на игру форварда «Барселоны» Лионеля Месси в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, в котором аргентинец забил два мяча.



Фердинанд считает, что так Месси отреагировал на первый матч команд, когда Смоллинг в одном из игровых эпизодов жёстко сыграл локтем против Месси в единоборстве.



«Месси ожил. Это было одно из лучших индивидуальных выступлений, что я когда-либо видел. Смоллинг врезал ему в первом матче, и это стало худшей вещью, которая могла произойти. В нём проснулся зверь. Когда речь об игроке такого класса, нужно признать, что он очень хорош. Те люди, которые были сегодня на стадионе, будут вспоминать это и говорить: „Я был там и видел Месси“, — цитирует Фердинанда BT Sport.

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