«Порту» — «Ливерпуль»: Салах и Ориги сыграют с первых минут, Фирмино — в запасе

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Порту» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 17 апреля, на стадионе «Драгау» в Порту и начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Порту»: Касильяс, Пепе, Филипе, Милитао, Алекс Теллес, Корона, Данилу, Эррера, Браими, Отавио, Марега.



«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Милнер, Вейналдум, Мане, Салах, Ориги.



В первой встрече, проходившей на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, победу со счётом 2:0 одержала английская команда. Голами отметились Наби Кейта и Роберто Фирмино.

В 1/8 финала «Ливерпуль» переиграл «Баварию». В первом матче в Англии команды не выявили победителя, сыграв со счётом 0:0. В ответной встрече, в Германии, красные одержали победу со счётом 3:1.



«Порту» на предыдущей стадии переиграл «Рому». В первой встрече, в Италии, «волки» одержали победу со счётом 2:1, а в ответном матче, в Португалии, «драконы» выиграли со счётом 3:1 в дополнительное время.