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«ПСЖ» проиграл «Нанту» в гостевом матче Лиги 1

«ПСЖ» проиграл «Нанту» в гостевом матче Лиги 1
Футбол / Франция

В матче 28-го тура французской Лиги 1 «Нант» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча команд состоялась на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На 19-й минуте счёт открыл защитник «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес. Через три минуты ответный мяч в ворота парижской команды отправил защитник «Нанта» Диего Карлос. В конце первого тайма, на 44-й минуте, нападающий Маджид Уорис вывел хозяев вперёд. На 52-й минуте Карлос оформил дубль и увеличил преимущество «Нанта» в счёте. В концовке встречи форвард «ПСЖ» Метехан Гуджлу забил второй мяч парижан.

«Нант» набрал 37 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «ПСЖ» (81) — на 1-м месте в таблице французской Лиги 1. В тройку лидеров также входят «Лилль» (64) и «Лион» (56).

Франция - Лига 1. 28-й тур
17 апреля 2019, среда. 20:00 МСК
Нант
Нант
3 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 – Алвес – 19, 1:1 – Карлос – 22, 2:1 – Уорис – 44, 3:1 – Карлос – 52, 3:2 – Гуджлу – 89
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