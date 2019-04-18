Дибала выбыл из строя до конца апреля

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала не поможет своей команде в предстоящих матчах. Как сообщает La Stampa, аргентинский футболист в следующих встречах против «Фиорентины» и «Интера» не выйдет на поле из-за мышечного повреждения.

Отмечается, что нападающий получил травму в прошедшей четвертьфинальной игре с «Аяксом» (1:2) и выбыл до конца апреля.

В нынешнем сезоне в составе «Ювентуса» Дибала сыграл 27 матчей в чемпионате Италии, отметился пятью результативными ударами и четырьмя голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года. В стан туринского клуба он перешёл в 2015 году из «Палермо».

«Ювентус» после 32 туров единолично лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 84 лчка.