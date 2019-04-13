«Ювентус» готов продать Дибалу

«Ювентус» готов продать форварда Пауло Дибалу, чтобы получить средства на покупку вингера «Бенфики» Жоау Фелиша, сообщает Tuttosport.

По информации издания, «старая синьора» рассматривает возможность приобретения 19-летнего игрока лиссабонского клуба. Однако на его трансфер клубу понадобится не менее € 100 млн. Эту сумму чемпион Италии рассчитывает получить с возможной продажи аргентинского нападающего, который в текущем сезоне потерял место в стартовом составе команды.

В нынешнем сезоне в составе «Ювентуса» Дибала сыграл 37 матчей, отметился 10 результативными ударами и 6 голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года. В стан туринского клуба он перешёл в 2015 году из «Палермо».