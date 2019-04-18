Ефремов — о новом лимите: осталось решить — будет в заявке 7 или 8 легионеров

Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов рассказал об изменениях, которые произойдут с лимитом на легионеров в России.



«С сезона-2020/21 лимит на легионеров в РПЛ будет по заявке – в ней могут находиться семь или восемь игроков, не имеющих российского гражданства, а всего мест будет 25. Осталось решить, сколько будет легионеров в заявке – семь или восемь, плюс есть требования по доморощенным игрокам. К исполкому, который состоится в мае, позиция будет чётко сформулирована. В РПЛ должны быть качественные российские футболисты, но при этом и качественные легионеры.



В ФНЛ будет возможность заявить четырёх легионеров? В настоящий момент в ФНЛ на 20 команд заявлено всего около 50 легионеров. В 30-м туре, например, играли только 22 легионера, у нас есть команды, где легионеров вообще нет. Я давно говорил, что проблемы переизбытка легионеров в ФНЛ не существует. В матче «Чертаново» и «Луча» на поле вообще не было ни одного легионера! Что касается лимита в заявке на ФНЛ, то исторически сложилось так, что в РПЛ одно количество, а в ФНЛ – половина от этого. Тут никакой проблемы нет. На ФНЛ новый лимит скажется положительно.



Нужно обращать больше внимания на доморощенных молодых футболистов, которые в ФНЛ совершают колоссальный рывок. Это связано не только с тем, что там много вторых команд из РПЛ, но и с другими клубами: посмотрите на «Чертаново», в Тюмени, Томске и Владивостоке много молодых ребят. 15 человек в молодёжной сборной были из ФНЛ, так что надо делать акцент на этом, а не на количестве легионеров», — передаёт слова Ефремова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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