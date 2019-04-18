Россия сохранила 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия по окончании нынешнего сезона сохранит за собой шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. Это позволит заявить на сезон-2020/21 по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы.



Следом за Россией идёт Португалия, которая накануне потеряла в этом сезоне ещё один клуб. «Порту» проиграл «Ливерпулю» со счётом 1:4 и завершил выступление в Лиге чемпионов. Страну в еврокубках осталась представлять только «Бенфика», но она не сможет набрать нужного количества баллов, чтобы Португалия обошла в таблице Россию.

Рейтинг ассоциаций УЕФА:



1. Испания – 102,855

2. Англия – 82,034

3. Италия – 74,725

4. Германия – 71,213

5. Франция – 58,498

6. Россия – 50,549

7. Португалия – 48,232.

Рейтинг страны определяется на основании суммы её коэффициентов за последние пять сезонов. Итоговое место в рейтинге определяет представительство страны в еврокубках спустя сезон.