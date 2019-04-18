«Наполи» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча начнётся 18 апреля в 22:00

Сегодня, 18 апреля, в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Наполи» — «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч обслужит бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. Помогать ему будут Октавьян Шовре и Себастьян Георге. Резервный рефери — Адриан Раду Гингуляк.

Первую игру «Наполи» и «Арсенал» провели в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» 11 апреля. Финальный свисток тогда зафиксировал победу английского клуба со счётом 2:0. Авторами голов стали полузащитник «канониров» Аарон Рэмси и защитник «Наполи» Калиду Кулибали, отправивший мяч в свои ворота.

Напомним, на стадии 1/8 финала «Арсенал» прошёл французский «Ренн» (1:3, 3:0), а «Наполи» оказался сильнее австрийского «Ред Булл Зальцбург» (3:0, 1:3).