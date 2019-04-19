Рэмси получил травму и может больше не сыграть за «Арсенал»

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси получил травму в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Наполи» (1:0). Хавбек покинул поле на 34-й минуте, ему на замену вышел Генрих Мхитарян. У Аарона подозрение на повреждение подколенного сухожилия.

«Это мышечная травма. Если ничего необычного, то он пропустит несколько недель. Но у нас есть и другие футболисты, мы можем прибегнуть к ротации. Сыграл ли он свой последний матч за «Арсенал»? Не знаю», — цитирует главного тренера команды Унаи Эмери BT Sport.

Контракт Рэмси с «канонирами» истекает по окончании сезона, после чего футболист на правах свободного агента присоединится к «Ювентусу».

В текущем сезоне полузащитник провёл 40 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал шесть результативных передач, обойдясь без жёлтых карточек.