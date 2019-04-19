Зинченко: выше головы! У нас есть ещё два вызова

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко восстановился после повреждения и принял участие в тренировке «горожан». Украинский футболист после вылета своего клуба из Лиги чемпионов опубликовал сообщение в социальной сети.



«Выше головы! У нас есть ещё два вызова», — написал Зинченко в «инстаграме».

Ранее «Манчестер Сити» не сумел пробиться в полуфинал Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей «Тоттенхэм Хотспур» (0:1, 4:3). «Горожане» продолжают борьбу за золотые медали в чемпионате Англии, а 18 мая в финале Кубка Англии встретятся с «Уотфордом».



В нынешнем сезоне 22-летний игрок провёл за «Манчестер Сити» 23 матча во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал пять результативных передач.