Игроки «Манчестер Сити» оплатят фанатам дорогу в Лондон на финал Кубка Англии

Футболисты «Манчестер Сити» приняли решение оплатить болельщикам дорогу в Лондон на финальный матч Кубка Англии с «Уотфордом». Об этом сообщает The Sun.

Таким образом, игроки хотят поблагодарить фанатов за поддержку в течение сезона. Каждый из игроков «Манчестер Сити» профинансирует поездку автобуса в Лондон на стадион «Уэмбли», где и состоится решающий матч.

«Путешествовать с командой на такое большое количество матчей нелегко, и каждый игрок „Манчестер Сити“ ценит это. Хотя в среду результат оказался не таким, на который мы надеялись (»Манчестер Сити" обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 4:3, но вылетел из Лиги чемпионов. — Прим. «Чемпионата»), слышать фанатов на протяжении всех 90 минут было чем-то особенным.

Нам предстоит ещё много бороться в этом сезоне, так что это наш способ поблагодарить фанатов за поддержку", — сказал капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани.

Матч «Манчестер Сити» — «Уотфорд» состоится 18 мая.