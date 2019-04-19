«Ростов»: задолженность по трансферу Мевли перед «Зенитом» полностью погашена

«Ростов» выступил с официальным заявлением по поводу ситуации с арендой защитника Михи Мевли у «Зенита». Ранее появилась информация, что петербургский клуб до сих пор не получил денег за аренду словенского футболиста, а «Зенит» подал заявление о долге «Ростова» в палату по разрешению споров.

«Задолженность по трансферу Михи Мевли перед ФК «Зенит» полностью погашена, обязательства по соглашению об аренде исполнены. «Ростов» и «Зенит» традиционно связывают хорошие отношения, возникшее недопонимание мы решаем в рабочем порядке», — цитирует PR-директора «Ростова» Дениса Штанько пресс-служба клуба.



Мевля выступал за «Ростов» с 2016 по 2017 год, после чего перешёл в «Зенит». В феврале нынешнего года защитник вернулся в донской клуб на правах аренды.