«Зенит» подал заявление на «Ростов» в палату по разрешению споров

Председатель палаты по разрешению споров Российского футбольного союза Виктор Березов рассказал, что от «Зенита» поступило заявление с просьбой урегулировать трансфер в «Ростов» защитника Михи Мевли. Петербургский клуб до сих пор не получил денег за аренду словенского футболиста. Как сообщили в пресс-службе «Зенита», несмотря на формальность, между клубами есть полное взаимопонимание, никаких разногласий нет, иная интерпретация ситуации не имеет ничего общего с действительностью.



«В палату по разрешению споров поступило заявление от «Зенита» в адрес «Ростова» в связи с неисполнением обязательств со стороны ростовского клуба. Заседание пройдёт на следующей неделе», — сказал Берёзов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Мевля выступал за «Ростов» с 2016 по 2017 год, после чего перешёл в «Зенит». В феврале нынешнего года защитник вернулся в донской клуб на правах аренды.