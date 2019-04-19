«Фиорентина» пожертвовала € 1,5 млн семье Астори

«Фиорентина» пожертвовала € 1,5 млн семье защитника Давиде Астори, информирует Football Italia. В финансовом отчёте клуба за прошлый год есть специальный фонд для помощи семье футболиста.

Напомним, 31-летний Астори скончался в ночь на 4 марта 2018 года в гостиничном номере в Удине в преддверии матча с «Удинезе». Футболист умер от брадиаритмии. Это означает, что итальянец страдал нарушениями сердечного ритма, при котором количество ударов сердца в минуту время от времени снижается ниже допустимых значений.

Похороны капитана «фиалок» состоялись 8 марта в Санта-Кроче. Клуб вывел его футболку с номером 13 из обращения. Все матчи 26-го тура чемпионата Италии были остановлены на 13-й минуте в память об Астори.