Адвокат Кокорина — о видео из кафе: получается, что Пак и Гайсин врут

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, подвёл итоги очередного слушания по делу футболиста.



«Просмотр видео сегодня ничего не дал, повторно посмотрели «Кофеманию». Обратите внимание, что Пак ни разу за голову не взялся, хотя Гайсин говорил. Вот вам и сила удара. Все спокойно себя ведут, никаких признаков сотрясения. Получается, что Пак и Гайсин врут.



Важно, чтобы восторжествовала справедливость. Чтобы людей осудили ровно в той степени, в которой они виноваты. Привлекать кого-то к ответственности из потерпевших мы не собираемся. Мы мягко проводили допрос Пака и Гайсина, мы понимаем, что они потерпевшие. Мы только за справедливость.



Посмотрите видеозаписи и всё станет ясно. Не дай бог никому из вас, журналистов, попасть в жернова предварительного следствия. В жернова нашего суда – справедливого и гуманного. Вы никогда не докажете, что вы не виноваты. И никто не понесёт ответственность за незаконное привлечение. Получается, что следователь, собирающий доказательства с нарушением закона, лично в этом не заинтересован. Он действует в интересах государства. За что его наказывать? На таких принципах и построена наша система правосудия.



Запуск программы «Время покажет» оцениваю, как создание основания для заключения ребят под стражу. Ажиотаж был создан для того, чтобы заключить людей под стражу. Мы поэтому не возражали по поводу изучения этой записи. Это как раз незаконное основание, потому что других нет. Только из-за этого их держат под стражей. Это первый канал, там у нас один из потерпевших работает», — передаёт слова Ромашова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.



Никто не знает, каким стулом Кокорин бил Пака. Итоги восьмого дня суда Было не так жарко, как в прошлые дни, но появились важные подробности.