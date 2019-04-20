«Уфа» — «Арсенал» Т: прямая видеотрансляция матча начнётся в 11:30

Сегодня, 20 апреля, в 11:30 мск на стадионе «Нефтяник» в Уфе состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Арсенал» Т. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Уфа» — «Арсенал» Т на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Ассистентами главного судьи станут Антон Кобзев и Валентин Марушов. В роли резервного рефери выступит Павел Кукуян.



«Уфа» набрала 21 очко в 23 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (32) — на 9-м месте.