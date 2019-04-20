«Краснодар» — «Зенит»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 21:00

Сегодня, 20 апреля, в 21:00 мск на стадионе ФК «Краснодар» состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Зенит». «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Краснодар» — «Зенит» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Ассистентами главного судьи станут Дмитрий Мосякин и Максим Гаврилин. В роли резервного рефери выступит Алексей Матюнин.



«Краснодар» набрал 42 очка в 23 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (48) — на 1-м месте в таблице чемпионата России.