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«Локомотив» — ЦСКА: стали известны стартовые составы команд

«Локомотив» — ЦСКА: стали известны стартовые составы команд
Футбол / РПЛ

Тренерские штабы «Локомотива» и ЦСКА определились с составами на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Хёведес, Игнатьев, Рыбусь, Крыховяк, Фернандеш, Миранчук Ан., Миранчук Ал., Фарфан, Смолов.

Запасные: Коченков, Медведев, Лысов, Идову, Лапшов, Миронов, Тарасов, Куликов, Коломейцев, Кварацхелия, Эдер, Жемалетдинов.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Бекао, Магнуссон, Щенников, Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Васин, Эрнандес, Ефремов, Бистрович, Бийол.

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 20 апреля, в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию встречи.

«Железнодорожники», набрав 42 очка, занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, «армейцы» (40) — четвёртое.

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