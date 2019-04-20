«Локомотив» и ЦСКА не выявили победителя в матче РПЛ

В матче 24-го тура чемпионата России «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена». Обслуживал матч арбитр Алексей Еськов.

Счёт был открыт уже на 13-й минуте. Автором гола стал Бенедикт Хёведес, которому ассистировал Фёдор Смолов. В конце первого тайма равновесие восстановил Фёдор Чалов. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Никола Влашич.

«Локомотив», набрав 43 очка, вышел на чистое второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (41) остался на 4-м месте.

В следующем туре российского первенства «Локомотив» на выезде сыграет с «Ростовом». ЦСКА дома предстоит встреча с махачкалинским «Анжи». Оба матча состоятся 24 апреля.