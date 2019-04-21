Источник: Анри возглавит «Нью-Йорк Ред Буллз» на следующей неделе

Руководство клуба MLS «Нью-Йорк Ред Буллз» приняло решение назначить французского специалиста Тьерри Анри новым главным тренером команды. Официально об этом будет объявлено на следующей неделе, сообщает Sky Sports.

Анри выступал за «Ред Буллз» с 2010 по 2014 год. В его активе 52 гола в 135 матчах. Американский клуб стал для форварда последним в профессиональной карьере игрока.

Первым местом работы Тьерри в качестве главного тренера стал «Монако», который он возглавил в октябре 2018 года. Француз сменил португальца Леонарду Жардима. Спустя три месяца боссы монегасков расстались с Анри и вернули Жардима на должность наставника команды.

В нынешнем сезоне MLS «Нью-Йорк» одержал одну победу в семи матчах. Клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.