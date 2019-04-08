Головин: Анри орал: «Давайте, отберите у меня мяч!» Все немного были в шоке

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о работе с бывшим тренером монегасков Тьерри Анри.

«Анри, наверное, ещё не убил в себе футболиста. На тренировках, когда что-то не получалось, он много нервничал, кричал. Хотя это не стоило того. Он был очень сильным футболистом, а из игроков такого уровня, как он, в «Монако» Фалькао и Фабрегас разве что. Он мог выйти на тренировку и показывать, как надо делать, тренироваться. Кричал.



Любой другой тренер не орал бы. Просто сказал бы: «Давайте посерьёзнее, соберитесь». А он нервничал, пытался выбежать играть с нами, что-то показывал. „Давайте, отберите у меня мяч!“ – орал нам. Все спокойно реагировали, просто немного были в шоке. Видно было, что он ещё не перешёл в роль тренера.



При Анри у нас шла неудачная серия, всё проигрывали. Всё что можно. Бывали моменты, когда он обижался, не общался с командой. Потом на следующий день теорию мог на час-полтора сделать. Я играл на разных позициях — то справа, то слева, то под нападающим. Я с ним так и не нашёл позиции», — сказал Головин в интервью Евгению Савину, опубликованном на канале «КраСава» в YouTube.